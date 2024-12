Ditfurt/MZ. - Seit zehn Jahren findet kein Unterricht mehr in der ehemaligen Grundschule in Ditfurt statt, die Mädchen und Jungen werden in Hedersleben beschult – das dortige Schulgebäude ist zumindest, aber vermutlich unbeabsichtigt in den Ditfurter Farben Blau und Gelb gestrichen. Die Immobilie an der Goethestraße in Ditfurt steht hingegen mehr oder weniger leer, ein neuer Eigentümer ist noch immer nicht gefunden.

