Quedlinburg/Thale/Harzgerode/MZ - Wladimir Schalew öffnet die Vorhängeschlösser an den beiden Kleidercontainern auf dem Parkplatz am Musestieg in Thale. Es sind zwei von sieben in der Bodestadt, in denen der Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt des Deutschen Roten Kreuzes Kleiderspenden sammelt. Die beiden Container, die unweit eines Supermarktes, eines Restaurants und Imbisses sowie in Nachbarschaft zu Glassammelcontainern aufgestellt sind, sollen an diesem Morgen geleert werden. Wladimir Schalew und sein Kollege Dimitri Melkow streifen sich die Handschuhe über. Melkow öffnet die Containertüren, und während diese aufschwingen, treten beide Männer zur Seite. Was sie erwartet, das wissen sie nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.