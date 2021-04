Quedlinburg/Halberstadt - Der Plan des Landkreises, die Zulassungsstelle in Halberstadt vorübergehend zu schließen und die Dienstleistung nur in Wernigerode anzubieten, hat hohe Wellen geschlagen. „Eine Zulassungsstelle kann nicht abfangen, was jetzt zwei machen. Das funktioniert nicht“, sagte Ines Witteborn, Mitarbeiterin im gleichnamigen Zulassungsdienst in Quedlinburg. Wie sie und weitere Mitarbeiter und Inhaber von Zulassungs- und Schilderdiensten am Montagabend in einem Gespräch mit der MZ deutlich machten, fürchten sie um ihre Arbeitsplätze und die Existenz ihrer Unternehmen, wenn es bei der geplanten, vorerst bis Juni angekündigten Schließung der Zulassungsstelle in Halberstadt bleiben sollte.

Sie könne verstehen, dass wegen der Pandemiesituation im Gesundheitsamt des Landkreises geholfen werden müsse, sagte Ines Witteborn, „aber aus jeder Abteilung ein bisschen“. Der Landkreis solle die geplante, zeitweilige Schließung der Zulassungsstelle Halberstadt „rückgängig machen und alles so belassen wie es war“, ergänzte Petra Lorenz, Mitarbeiterin in der EHA Autoschilder GmbH in Halberstadt, zu der auch ein Zulassungsservice gehört, in dem Gespräch.

Landrat Thomas Balcerowski reagiert kurzfristig

Am Mittwochabend lenkte der Landkreis dann ein: „Die Zulassungsstelle in Halberstadt bleibt entgegen der Ankündigung in der vergangenen Woche auch ab dem 19. April erreichbar“, teilte Manuel Slawig, Sprecher der Kreisveraltung, mit. „Landrat Thomas Balcerowski (CDU) reagiert mit dieser Entscheidung auf die vielfältigen Hinweise und Einwände aus der Bevölkerung und Wirtschaft. Auch in Pandemiezeiten soll die Wirtschaft weiterhin gestärkt werden.“

Das Augenmerk liege daneben aber weiterhin auf der Bekämpfung der Pandemie, erklärte Manuel Slawig. So bleibe es bei der Entscheidung, dass Mitarbeiter der Zulassungsstelle auch Unterstützung im Gesundheitsamt leisten würden. „Aus diesem Grund bleibt die Zulassungsstelle am Dienstagnachmittag für den Publikumsverkehr geschlossen. Ansonsten gelten die bisher bekannten Öffnungszeiten“, so der Kreissprecher weiter. Termine könnten im Laufe des Donnerstags wieder online unter https://www.kreis-hz.de/de/kfz-zulassung-terminvergabe.html gebucht werden.

In Halberstadt wurde schon am Limit gearbeitet

Zunächst hatte der Kreis geplant, die Zulassungsstelle in Halberstadt ab dem 19. April vorübergehend zu schließen und die Mitarbeiter für die Pandemiebekämpfung im Gesundheitsamt einzusetzen. Die Zulassung von Fahrzeugen sollte nur noch in der Zulassungsstelle in Wernigerode möglich sein.

Vertreter von Zulassungs- und Schilderdienstunternehmen aus Quedlinburg und Halberstadt wollten das nicht hinnehmen: Sie verwiesen darauf, dass die Zulassungsstelle in Halberstadt zwar bisher auch schon am Limit gearbeitet habe, es aber mit den beiden Standorten im Landkreis ein funktionierendes System gebe. Das, sagten sie am Montagabend, sollte auch so bleiben. Um ihrer Forderung, die geplante Schließung der Zulassungsstelle in Halberstadt zu widerrufen, Nachdruck zu verleihen, war auch eine Petition gestartet worden, mit der online und auf Listen Unterschriften gesammelt wurden.

Oline-Termin zu bekommen ist wie ein Sechser im Lotto

Weil Halberstadt geschlossen werden sollte, hatten die Unternehmen sich bereits bemüht, in Wernigerode Termine zu buchen. „Man hat gar keine Chance, online einen Termin zu bekommen“, berichtete Petra Lorenz. Punkt Mitternacht hätten sie am Rechner gesessen, aber „das ist wie ein Roulette-Spiel, wie ein Sechser im Lotto“. Wobei die Termine nicht das einzige Problem gewesen wären: „Sonst haben wir 30 bis 60 Vorgänge in der Tasche, wenn wir zur Zulassungsstelle fahren.“

In Wernigerode hätten es, so sei es gesagt worden, maximal neun sein dürfen. „Da fallen Einnahmen weg, das geht überhaupt nicht.“ Hinzu komme, dass viele Bürger - gerade auch in der Corona- Zeit - gern den Zulassungsservice genutzt und es geschätzt hätten, nicht selbst zur Zulassungsstelle fahren zu müssen, erklärte Klaus-Dieter Finger vom gleichnamigen Zulassungsservice in Halberstadt. Die neun Vorgänge wären aber schon mit Aufträgen aus Autohäusern überschritten. Mike Oberländer vom gleichnamigen Zulassungsservice in Quedlinburg bekräftigte das.

Die Vertreter der Zulassungs- und Schilderdienste hatten auch deutlich gemacht, dass nicht nur sie von einer zeitweilige Schließung der Zulassungsstelle in Halberstadt betroffen wären, Sondern ebenso die zahlreichen Transport- und Logistikunternehmen im Landkreis, die über sie als Dienstleister ständig neue Fahrzeuge zulassen wollten. Und auch Autohäuser, die ihren Kunden beispielsweise nicht sagen könnten, wann diese ihr neues Auto zugelassen bekämen.

Viele Mitarbeiter helfen

Wie Manuel Slawig erklärt, habe es seit Beginn der Corona-Pandemie innerhalb der Kreisverwaltung große Umorganisationen gegeben, um das Gesundheitsamt einschließlich Impfzentrum zu verstärken. Insgesamt seien rund 60 Mitarbeiter neu zugeordnet worden, rund 80 würden teilweise neben ihrer eigentlichen Tätigkeit und vor allen an Wochenenden und Feiertagen für das Gesundheitsamt bzw. Impfzentrum arbeiten. 15 Mitarbeiter seien zusätzlich neu eingestellt worden. (mz/pek)