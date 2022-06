Christliches Kinderhaus in Quedlinburg feiert ein Jubiläum

Wie sich die auf Initiative von Eltern entstandene Einrichtung in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat und was zum Jubiläumsfest geplant ist.

Das Christliche Kinderhaus in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Erste Ideen, einen Kindergarten zu eröffnen, in dem auch christliche Werte vermittelt werden, schmieden Quedlinburger Eltern schon im Jahr 1989. Im März 1991 wird schließlich der Christliche Verein Junger Menschen Quedlinburg gegründet. Und am 1. Dezember kann es starten: das neue Christliche Kinderhaus. Mit sieben Kindern und zwei Erzieherinnen in der unteren Etage der Villa Brühlstraße 2; die obere Etage nutzt noch die städtische Brühlkrippe.