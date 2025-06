Neudorf/MZ. - Der Gospelchor Neudorf sucht Verstärkung in allen Stimmlagen. Sopran, Alt, Tenor, Bass – sie seien alle willkommen, heißt es in dem Aufruf, der in den zurückliegenden Tagen die Runde gemacht hat und Lust am Mitmachen wecken soll.

Begeisterung, Leidenschaft, Freude am gemeinsamen Singen

Chorerfahrung müssten die Neuen nicht haben, auch ein Vorsingen gebe es nicht, sagt Peter Strahlendorf, der den Chor Harzgospel Neudorf von Anfang an, also seit 2003, leitet. Nur eins sollten sie mitbringen, „die Liebe zur Musik“, sagt er, „den Rest richte ich“.

Stimmliche Unterstützung wird dringend benötigt. Denn mit gerade mal 12, 13 Mitgliedern, die auch aus umliegenden Orten kommen, hat der Neudorfer Chor deutlich weniger Sänger als beispielsweise die Gospelchöre aus Gernrode und Blankenburg. Und das kann auch mal Schwierigkeiten bereiten: „Wenn Ausfälle sind, ist das nur schwer zu kompensieren bei so wenigen“, erklärt Strahlendorf.

Der Freude am Musizieren tut das aber keinen Abbruch. So werben die Mitglieder in dem Sängergesuch für sich: „Unser Chor vereint Begeisterung, Leidenschaft und Freude am gemeinsamen Singen.“ Geprobt wird jeden Montagabend – ab 19.30 Uhr im Petrustreff bei der Kirche. Auch moderne Arrangements gehören zum Repertoire.

Harzgospel Neudorf gibt Konzert zum Pfingstfest

Wer interessiert ist, vor der ersten Stippvisite bei der Probe aber erst mal reinhören möchte, hat am kommenden Wochenende die beste Gelegenheit dazu: Seinen nächsten Auftritt hat der Gospelchor Neudorf, wenn im Ort Pfingstfest gefeiert wird. Zunächst wird er den Pfingstgottesdienst mit einigen Titeln bereichern – der beginnt am kommenden Sonntag, 8. Juni, um 11 Uhr und findet im Festzelt statt. „Und danach geben wir noch ein kleines Konzert“, so Strahlendorf. Der nächste Auftritt ist dann für den September geplant.

Potenzielle neue Sänger und Sängerinnen können sich an Peter Strahlendorf wenden, telefonisch unter 0179/7 29 65 91 oder per E-Mail an [email protected].