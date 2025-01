Schließung bis Sommer Beliebtes Ausflugsziel im Harz: Kunstgüter von Burg Falkenstein werden ausgeräumt

Die Burg Falkenstein ist bis zum Sommer geschlossen. Eine umfangreiche Sanierung steht an. Anstelle von Besuchern sehen sich jetzt Restauratoren die Kunstgüter in dem beliebten Harzer Ausflugsziel ganz genau an.