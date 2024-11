Stadt Thale/MZ. - Mit dem Vorfreude-Weihnachtsmarkt der Lebenshilfe in Thales Ortsteil Weddersleben ist die Saison der Weihnachts-, Winter- und Adventsmärkte in der Region gestartet. Weiter geht es in der Bodetal-Stadt am kommenden Sonnabend, 30. November, mit mehreren parallelen Märkten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.