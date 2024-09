Bis zu 1.700 Meter Länge hatte das am 11. September gelöschte Feuer unterhalb des Brockens.

Schierke/MZ. - Am Waldbrand-Sonntag, als das Septemberfeuer unterhalb des Brockens noch loderte, holten sich drei Politiker auf dem improvisierten Hubschrauberlandeplatz am Rande von Elend (Kreis Harz) ein Eis. Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze, Harzkreis-Landrat Thomas Balcerowski (beide CDU) und Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) gönnten sich am Eiswagen von Kristina Henze aus Ilsenburg eine Kugel.