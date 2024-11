Vorharz/MZ. - „Förderantrag ist abgelehnt“, „der Boderadweg ist in die Hose gegangen“: Lange ist es her, dass es gute Nachrichten in Sachen des kreisübergreifenden Fahrradwegs gab – zumindest im Vorharz. Um so mehr freut sich der Bürgermeister der Gemeinde Selke-Aue, Uwe Fabian (parteilos), dass vergangene Woche der 1,4 Kilometer lange Abschnitt in Wedderstedt fertig geworden ist.

