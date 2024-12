Ditfurts Bürgermeister bevorzugt Radwege, die landschaftlich schön liegen. Die Gemeinde hat in einen Teilstück des Bode-Radwegs investiert.

Ditfurt/MZ. - Das nächste Teilstück des Bode-Radwegs ist fertig: Die Gemeinde Ditfurt hat eine 1,8 Kilometer lange Strecke halb rund um den See herrichten lassen. „Rund 50.000 Euro sind in die Instandsetzung des Weges geflossen“, berichtet Bürgermeister Matthias Hellmann (parteilos). „Fördermittel konnten keine in Anspruch genommen werden.“