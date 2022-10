Blumenschmuck im Welterbe: Was im Quedlinburger Ratsausschüssen diskutiert wird

Quedlinburg/MZ - In Quedlinburg soll es künftig mehr Blumenschmuck geben, so auch an die Tradition als Samenzucht- und Blumenstadt erinnert werden. Darin sind sich die Stadträte über die Fraktionen hinweg einig. An der genauen Formulierung eines Auftrags an die Stadtverwaltung wird aber noch gefeilt: So kommen Änderungsanregungen aus den Ausschüssen, die aktuell über Antrag zur Hervorhebung Quedlinburgs als Blumenstadt beraten, den die CDU-Fraktion im Juni in den Stadtrat eingebracht hat (die MZ berichtete). Dem Haupt- und Finanzausschuss lag in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend nun ein geänderter Beschlussvorschlag vor.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.