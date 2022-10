Betrug mit Google-Play-Guthaben: Friedrichsbrunner verliert 1.000 Euro

Friedrichsbrunn/MZ - Ein 65 Jahre alter Mann in Friedrichsbrunn ist am Mittwoch Telefonbetrügern aufgesessen und von den bislang unbekannten Tätern um 1.000 Euro betrogen worden. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt der 65-Jährige, der vor rund sechs Monaten an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, vor circa zwei Monaten einen Anruf. In diesem teilte ein Unbekannter mit, dass der Mann als Teilnehmer der Endrunde eines Gewinnspiels insgesamt 38.000 Euro oder einen Pkw gewinnen könne“, schildert ein Sprecher des Harzer Polizeireviers das Vorgehen der Betrüger. Am Mittwoch habe der Mann dann telefonisch die Nachricht bekommen, dass er das Geld gewonnen hätte.