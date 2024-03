Im Auftrag der Stadt wird am Fachwerkgebäude am Schlossberg in Quedlinburg, wo der Dichter vor 300 Jahren geboren wurde, gearbeitet. Was hier bis wann erfolgen soll.

Quedlinburg/MZ. - Es ist nicht zu übersehen: Am Klopstockhaus am Schlossberg in Quedlinburg steht ein Gerüst. „Wir feiern in diesem Jahr den 300. Geburtstag von Friedrich Gottlieb Klopstock“, sagt Doreen Klinger, Museumspädagogin in den städtischen Museen Quedlinburg.