Wo Harzgeröder Schüler nach ihrem Abschluss in die Ausbildung gehen können

Berufsorientierung an Gemeinschaftsschule

Die Stadt Harzgerode hat eine lokale Ausbildungsübersicht herausgegeben. Marcus Weise hat die Broschüren jetzt in die Gemeinschaftsschule gebracht, wo sie von Jenny Wendrich und Christiane Peter entgegengenommen wurden.

Harzgerode/MZ - Im Berufe-Dschungel den Überblick zu gewinnen, aus der Vielzahl der Ausbildungsberufe den passenden zu finden – gar nicht so einfach. Einige hätten schon einen Plan, einen festen Berufswunsch, sagt Jenny Wendrich, Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Harzgerode.