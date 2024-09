Der Blick über das Harzvorland macht das Harzer Bergtheater in Thale besonders. Oben über den Sitzrängen stehen noch Restarbeiten an.

Thale/MZ. - Am Fertigstellungsdatum gibt nichts zu rütteln: In etwa achteinhalb Monaten müssen sämtliche Bau- und Installationsarbeiten am Harzer Bergtheater abgeschlossen sein. Denn am 31. Mai feiert „Walpurga – Das Musical“ Premiere in der Spielstätte auf dem Thalenser Hexentanzplatz, sie ist bereits halb ausverkauft. Dem scheint nichts im Weg zu stehen: Die Bauarbeiten dürften dieses Jahr fertig werden, nach dem Winter soll dann die nagelneue Technik installiert werden.