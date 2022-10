Baustart für Solarpark an A 36 bei Quedlinburg

An der Autobahn entsteht die bislang größte Photovoltaik-Anlage in der Gemarkung der Welterbestadt. Wer Investor ist und was hier umgesetzt wird.

Quedlinburg/MZ - Etliche kleine gelbe Vierecke auf der Geländekuppe zeigen, wo die Solarmodulreihen platziert werden sollen. Schon in der kommenden Woche soll begonnen werden, dafür Stahlpfosten in die Erde zu rammen - hier wie auf einer Fläche auf der anderen Seite der Autobahn A 36, an der Ausfahrt Quedlinburg-Zentrum. Am Mittwochnachmittag ist der offizielle Baustart erfolgt – mit dem ersten Spatenstich für den Solarpark Quedlinburg. Bauherr für das Projekt, das auf insgesamt rund 25 Hektar Fläche umgesetzt werden soll, ist die Anumar Solarpark Quedlinburg GmbH & Co. KG, die Markus Brosch – Geschäftsführer der Anumar GmbH Ingolstadt – und Markus Jacobs, Inhaber des Familienunternehmens Gut Asmusstedt und Besitzer der Flächen, gemeinsam gegründet haben. Mit rund 52.000 Solarmodulen, jedes 2 Quadratmeter groß, soll hier künftig Strom erzeugt werden – etwa 24.700 Megawattstunden im Jahr, mit denen 6.100 Haushalte versorgt werden könnten. Die Investitionssumme bezifferte Markus Brosch auf 16 bis 17 Millionen Euro.

Es sei ein Gemeinschaftsprojekt, das vor knapp drei Jahren begonnen worden sei, erklärte Markus Jacobs. Damals sei das Thema Solarenergie noch nicht so aktuell, ein solches Projekt noch nicht so wichtig wie heute gewesen. Er sei froh, sich damals als örtlicher Landwirt auf den Weg begeben und mit der Anumar einen Partner mit großem technischen Know-how gefunden zu haben. Die Flächen lägen direkt an der Autobahn, die ein Emissionsherd sei, und auf der Geländekuppe sei zudem die Lehm-Lös-Auflage relativ niedrig, so dass die Bodenqualität hier nicht so gut sei wie durchschnittlich in der Quedlinburger Gemarkung.

Tatsächlich versiegelt werde weniger als ein Prozent der Fläche durch die Pfosten – die, ohne Fundamente, auch einfach wieder entfernt werden könnten –, nur die Hälfte der Fläche werde mit Modulen überbaut, sagte Markus Brosch. „Die andere Hälfte ist für die Biodiversität.“ Zehn Prozent etwa werde für eine „Eingrünung“– Umpflanzung – genutzt.

„Wir werten die Fläche in der Ökobilanz auf“, betonte Landschaftsarchitekt Erich Buhmann, der die Investoren aus landschaftsplanerischer Sicht durch die Bauleitplanung begleitet hat, und erläuterte: Aus einem intensiv bewirtschafteten Acker werde eine extensive Wiese, „wir erzeugen eine artenvielfältige Vegetation“, so Buhmann. „Und wir versuchen im Regelfall“, ergänzte Markus Brosch, „auch einen örtlichen Imker zu finden, der einen Bienenwagen aufstellt und so die eine oder andere Blühwiese, die angelegt wird, nutzen kann.“

Pfosten rammen, Kabelgräben anlegen, Module montieren - der Bau der Anlage selbst soll relativ schnell gehen. Errichtet werden soll in Richtung Börnecke noch ein eigenes Umspannwerk, das Einspeisen dann ins Avacon-Netz erfolgen. Im Frühjahr kommenden Jahres soll die Anlage ans Netz gehen.

Sie wird die bislang größte in Quedlinburger Gemarkung, aber „sicher nicht die letzte sein“, sagte Thomas Malnati, Fachbereichsleiter Bauen bei der Stadtverwaltung. „Wir freuen uns auf weitere Projekte“ – Markus Jakobs hatte dafür schon „eine wichtige Achse“ zu den Stadtwerken gesehen – und über die beiden Schnellladestationen für E-Autos, die zum aktuellen Projekt gehören und an den Fischteichen entstehen.

Zum Baustart bedankten sich die Investoren bei allen, die das Projekt unterstützt haben - von der Stadt als Planungsführer bis hin zum Finanzpartner, der Harzsparkasse mit der Nord-LB. Erich Buhmann betonte den guten Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde: Mit dem Projekt befinde man sich am Rand eines Landschaftsschutz- und in der Nähe eines Naturschutzgebietes. „Das ist eine Leistung, dass die Untere Naturschutzbehörde immer sehr kooperativ war“, so Buhmann.