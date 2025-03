Ballenstedter Ideen: So wird das Leben für alle besser

Menschen aus unterschiedlichen Bereichen haben in der Zukunftswerkstatt des Vereins „heimatBEWEGEN“ gemeinsam Ideen für Ballenstedt entwickelt.

Ballenstedt/MZ. - Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt in ländlichen Regionen: 57 Prozent, stellt das Bundeslandwirtschaftsministerium fest, das die Entwicklung dieser Gebiete mit Förderprogrammen etwa zur sozialen Dorfentwicklung unterstützt. Ballenstedt soll davon in den kommenden Jahren profitieren, wenn sich Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammentun.