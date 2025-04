Nachtbaustelle am Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Thale.

Thale/MZ/son. - Ein sogenannter Zweiwegebagger, der auf Straßen und Schienen fahren kann, hebt mit seinem Greifer Schotter an und füllt ihn in die Schaufel eines Radladers. Beide Baufahrzeuge haben Scheinwerfer eingeschaltet, um ihren Arbeitsbereich am Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Thale auszuleuchten; die Bauarbeiten finden nämlich nachts statt.