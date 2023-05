Vor dem offiziellen Start der Badesaison in Sachsen-Anhalt haben Exxperten 68 Badegewässer unter die Lupe genommen. Sieben Seen im Harz schneiden "ausgezeichnet" ab.

Landkreis Harz/MZ - Zum Start in Sachsen-Anhalts Badesaison am Montag, 15. Mai, glänzen die Gewässer im Landkreis Harz mit Bestnoten. Der Bergsee Güntersberge, der Birnbaumteich bei Neudorf, der Bremer Dammteich und der Osterteich bei Gernrode werden allesamt in die Kategorie „ausgezeichnete Wasserqualität“ eingestuft, teilt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. Ebenso bestanden der Halberstädter See, das Naturbad Elbingerode und das Waldseebad Hasselfelde bei der Beprobung mit Bravour.

Bis zum Ende der offiziellen Badesaison am 15. September kontrollieren Experten der Gesundheitsämter im Abstand von maximal einem Monat regelmäßig diese Seen. Mit 59 erhielt die große Mehrheit der insgesamt 68 in Sachsen-Anhalt ausgewiesenen Badegewässer die Einstufung „ausgezeichnet“. Für eines reichte es zu „gut“, für zwei zu „ausreichend“. Nur zweimal wurde ein „mangelhaft“ vergeben.

Insgesamt vier Gewässer haben keine Einstufung erhalten, darunter zwei mit Sanierungsmaßnahmen und zwei neu ausgewiesene. Zu letzterer Kategorie zählt der Ditfurter See, der nach Ministeriumsangaben spätestens 2024 erstmals eingestuft werden soll.