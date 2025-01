Das Geschäft „Nähkästchen“ in der Breiten Straße am Markt in Quedlinburg wird nach 20 Jahren geschlossen. Es ist aber kein kompletter Rückzug für Inhaberin Sabine Meinert und ihre beiden Mitarbeiterinnen.

Quedlinburg/MZ. - Aufkleber an den Schaufensterscheiben, hinter denen es Wolle, Gardinen, Tischwäsche, Kurzwaren und mehr gibt, verkünden es: Das Geschäft „Nähkästchen“ in der Breiten Straße am Markt in Quedlinburg wird nach 20 Jahren geschlossen. Es ist aber kein kompletter Rückzug für Inhaberin Sabine Meinert und ihre beiden Mitarbeiterinnen.