Auf der Kleerswiese in Quedlinburg wird für drei Tage internationale Kochkunst präsentiert

In der Welterbestadt heißt es wieder „Streetfood on Tour“. Was die Besucher alles erwartet.

Quedlinburg/MZ - Das Festival „StreetFood on Tour“ ist auch in diesem Jahr unterwegs in ganz Deutschland - und macht von Freitag, 8. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober, in Quedlinburg Station: Drei Tage lang wird die Kleerswiese zum Festivalgelände.

Hier präsentieren zahlreiche Gastronomen das Beste, was die Küchen in ihren Trucks zu bieten haben - und in eine Hand passt. Und alles wird natürlich frisch vor den Augen der Gäste zubereitet, versprechen die Veranstalter.

„Geballte kulinarische Vielfalt trifft auf ungebremste Entdeckerfreude“

Auf der Streetfood-Tour wollen Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks mit Kochkunst aus aller Welt begeistern und zusammen einen bunten Marktplatz wundervoller Genüsse bilden. Von frischem Sushi über Enchiladas, saftige Burger bis hin zu exotischen Gerichten, Cocktails, Smoothies und Co. – Besucher des Festivals sind aufgerufen, sich durch die Töpfe der Welt zu naschen, Neues zu entdecken und Inspiration zu erleben. Seien es Köstlichkeiten aus den Nachbarländern, aus fernöstlichen Garküchen und tausend und einer Nacht, traditionelle afrikanische Gerichte oder ausgewählten Fleischspezialitäten vom amerikanischen Kontinent.

„Der perfekte Event für alle Koch- und Essbegeisterten, die in entspannter Atmosphäre bei guter Musik genießen, fachsimpeln und Spaß haben wollen. Geballte kulinarische Vielfalt trifft auf ungebremste Entdeckerfreude“, wirbt der Veranstalter, „alex Veranstaltungen“ aus Magdeburg.

Stimmungsvolle Irish-Folk-Musik als zusätzliche Garnitur

Zusätzlich zum kulinarischen Angebot gibt es an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm. So ist laut Veranstalter stimmungsvolle Irish-Folk-Musik auf der „StreetFood“-Bühne live zu erleben. Für die Kinder gibt es Unterhaltung mit Bungee-Trampolin, Kinderschminken und „vielfältigsten Eisvariationen“.

Bundesweit machte „StreetFood on Tour“ seit dem Jahr 2016 bisher in mehr als 30 Städten Station. Nach eigenen Angaben setzt man mittlerweile auch auf Nachhaltigkeit. So wird beispielsweise seit dem vergangenen Jahr auf Einwegbecher komplett verzichtet.

Laut Veranstalter gelten an den drei Tagen in Quedlinburg die aktuellen Hygienevorschriften. Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro pro Tag, das Festivalticket für alle drei Tage fünf Euro, Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.