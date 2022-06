Auf Bonhoeffers Spuren in Friedrichsbrunn

Quedlinburger Gymnasiasten erinnern mit Papiertheater-Projekt an die weit verzweigte Familie Bonhoeffer, die viele Jahre ihren Ferienort in Friedrichsbrunn hatte.

Quedlinburger Gymnasiasten und Unterstützer stellen das Papiertheater-Projekt in Klein vor.

Friedrichsbrunn/MZ - Dietrich Bonhoeffer hätte es bestimmt gefreut, dass am Freizeitort seiner Kindheit wieder Theater gespielt wird. Papiertheater, so wie er es einst mit seinen Geschwistern tat. Hatten doch 1913 Karl und Paula Bonhoeffer das Ferienhaus in dem kleinen Harzdorf Friedrichsbrunn erworben und reisten mit ihren acht Kindern von Berlin aus dorthin.