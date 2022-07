Anwohner in Reinstedt wollen Blitzer in 30er-Zone

Bewohner der Straße "Siedlung" in Reinstedt machen auf das Tempo-30-Schild aufmerksam: Autofahrer würden sich oft nicht daran halten.

Reinstedt/MZ - Es ist kurz nach 17 Uhr, Feierabendverkehr. In regelmäßigen Abständen fahren Autos die Straße „Siedlung“ in Reinstedt entlang, von Anwohnern aufmerksam beobachtet: Wird sich das nächste Fahrzeug an das Tempolimit halten?