Um den Laden zu vergrößern, ist „Antik und Trödel Thale“ in der Innenstadt umgezogen. Wo die neue Adresse ist, und wer mitfeiert bei der Neueröffnung am Sonnabend.

Thale/MZ/son. - Zwei Eröffnungen, spezielle Angebote und herausgeputzte Läden: Geschäfte in der Einkaufsstraße, die zum Thalenser Rathaus führt, starten am Sonnabend so richtig in die neue Saison nach den Wintermonaten. Hingucker werden sehr große Bronzefiguren sein, die am 12. April vor dem Gebäude Karl-Marx-Straße 7 stehen.