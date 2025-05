Eine Kostprobe hat Angelika Milster bei der Eröffnungsgala für das erweiterte und modernisierte Harzer Bergtheater schon gegeben: In ihrer Rolle als ranghöchste Hexe Roma Annerose Malifix in „Walpurga“ präsentierte sie ein Musikstück aus dem Musical, das ab dem 31. Mai ausschließlich in der historischen Spielstätte auf dem Hexentanzplatz in Thale gezeigt wird. Die Gala-Besucher waren von ihrem Können und der unvergleichlichen Klangfarbe ihrer Gesangsstimme begeistert – tosender Applaus war ihr sicher.

