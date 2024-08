Angebot für Reisende im Harz Angekündigte Schließung des Bahnhofs in Quedlinburg: „Muss konsequent handeln“

Vandalismus, Verzögerungen bei Bauarbeiten und mehr: Eigentümer des Empfangsgebäudes am Quedlinburger Bahnhof hatte angekündigt, dieses zu schließen. Was für weitere Verärgerung gesorgt hat, was aus Kontakt zur Stadt geworden ist und was der Eigentümer jetzt sagt.