An wen sich Eigentümer im Harz bei Fragen wenden können

Die Beratungsstellen in der Region verzeichnen eine hohe Nachfrage. Wer helfen darf und welche Ausnahmeregeln gelten.

Landkreis Harz/MZ - Seit Eigentümer in ihren Briefkästen Post vom Finanzamt bekommen haben, stehen die Telefone nicht mehr still. Bis zum 31. Oktober müssen sie für jedes Grundstück - ob selbst genutzt oder vermietet, ob bebaut oder unbebaut - eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts an das Finanzamt abgeben. Viele hat das unvorbereitet getroffen. Beratungsstellen, Steuerberater, aber auch Stadtverwaltungen erhalten dieser Tage Fragen zur Grundsteuererklärung.