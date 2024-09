Beim Aktionstag der Jugendfeuerwehren des Kreisfeuerwehrverbands Altkreis Quedlinburg in Harzgerode zeigen die Teilnehmer an verschiedenen Stationen, wie sie zusammenarbeiten.

An verschiedenen Stationen mussten sich die Jugendfeuerwehrleute - hier welche aus Ditfurt - als Team beweisen. Dabei kam es auf Kommunikation an.

Harzgerode/MZ. - Es braucht ein paar Meter, bis die Jungs von der Ditfurter Jugendfeuerwehr den Dreh raushaben. Sie müssen die Treppe neben der Sprungschanze hinaufkommen. Was insofern nicht einfach ist, als sie an den Beinen aneinandergebunden sind – und das gleich doppelt: Zum einen sind sie wie beim Dreibeinlauf mit dem Nebenmann verbunden, zum anderen mit dem jeweiligen Hintermann. Schnell ist klar: Ohne Absprache wird das nichts mit dem Treppensteigen. Der Erste gibt den Ton an: „Wenn ich sage eins, dann bewegen wir das Bein, das angekettet ist.“ Oben angekommen klatschen sie ab. Jetzt sind ihre Kameraden dran. Die stehen hintereinander in einem Laufband. Um ins Ziel zu kommen, müssen sie sich ebenfalls im Gleichschritt fortbewegen. Fast in voller Stärke sind die Ditfurter am Samstag nach Harzgerode gekommen.