Adventskonzert und Grüne Damen: Wie Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg Hilfe bringt

Die Evangelische Kirchengemeinde übergibt eine Spende an die Tafel in Quedlinburg. Wie diese möglich wurde.

Quedlinburg/MZ - Das Auto, mit dem Christine und Hartmut Bick von der Evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg am Freitagmorgen in der Weberstraße auf den Hof des Awo-Kreisverbandes fahren, ist vollgepackt bis unters Dach: „Alles lange haltbare Lebensmittel“, sagt Hartmut Bick und listet auf: Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Tee, Öl ... Aber auch etwas Kartoffelpüree sei dabei, Kakao, Kuchen, Kaffee. „Und weil Weihnachten ist, auch Kekse und Schokolade“, sagt Hartmut Bick. Er und seine Frau Christine übergeben die Waren – „vier sehr volle Einkaufswagen“, so Christine Bick mit einem Schmunzeln – am Freitagmorgen der Tafel; sie sind eine Spende der Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg.