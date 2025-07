Thale/MZ/son. - Heinz Rudolf Kunze tritt am Donnerstagabend, 31. Juli, im Harzer Bergtheater auf. Es folgen das Sommer-Open-Air „Unter dem Himmel“ am Freitag- und am Samstagabend sowie die Theaterkomödie „Die Hexe Baba Jaga“ am Sonntagnachmittag. Die Künstler geben sich die Klinke in die Hand im modernisierten Freilichttheater auf dem Hexentanzplatz in Thale.

