67-jährige Rentnerin bestohlen 67-jährige Rentnerin bestohlen: Täter hebt vom Konto mehrere hundert Euro ab

Quedlinburg - Ein bislang Unbekannter hat einer 67-jährigen Frau in einem Supermarkt im Neinstedter Feldweg die Geldbörse, in der sich unter anderem eine EC-Karte befand, gestohlen. Die Tat ereigente sich bereits am 19. November 2019 zwischen zwischen 11.30 und 12 Uhr. Mit dieser wurden am gleichen Tag um 12.47 Uhr mehrere einhundert Euro von einem Geldautomaten in der Turnstraße abgehoben. Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu ...