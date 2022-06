463 Geburten im Harzklinikum in Quedlinburg

Im Krankenhaus in der Welterbestadt werden weiterhin Schwangere betreut, sind Entbindungen möglich. Wie lange das gilt und welche Regeln es aktuell gibt.

Cassia Berking aus Frose mit ihrem Sohn Alwin, geboren am 23. November im Quedlinburger Harzklinikum, im Gespräch mit Krankenschwester Mandy Hoyer auf der Wochenstation.

Quedlinburg/MZ - Geburtsort: Quedlinburg. Das wird noch auf etlichen Geburtsurkunde stehen können. Die Konzentration des Mutter-Kind-Zentrums des Harzklinikums wird zwar in Wernigerode erfolgen. Aktuell aber sind Entbindungen am Standort in der Welterbestadt nach wie vor möglich, sagt Dr. Markus Hermsteiner.