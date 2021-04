39-Jährige missachtet die Vorfahrt

Quedlinburg - Vier Personen wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall in Quedlinburg zum Teil schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 39-Jährige mit einem VW Passat die Stresemannstraße in Richtung Harzweg. Gegen 14.35 Uhr übersah sie einem Pkw Mercedes, der aus Richtung Stresemannstraße kommend nach links in Richtung Klopstockweg abbiegen wollte und stieß mit diesem zusammen. Dabei verletzten sich die die 39-Jährige leicht.

Die 16-jährige Beifahrerin im VW Passat sowie der 47-jährige Mercedesfahrer und dessen 60-jährige Beifahrerin verletzten sich schwer. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von je ca. 3.000 Euro. (mz)