Die erste Sternwanderung von Harzklub Neudorf, Heimatverein Dankerode und Interessengemeinschaft Wanderwege Königerode führt zur Menschentrappe: Die neu eingeweihte Stele erinnert an die schwere Arbeit der Dankeröder Butterfrauen.

30 Kilometer mit 40 Kilo auf dem Rücken - neue Stele erinnert an die Butterfrauen

Neudorf/MZ. - Mit einem solchen Ansturm hatten nicht mal die Organisatoren gerechnet: Auf vielleicht 130 Mitwanderer waren sie in Summe aus. Am Ende waren es mehr als 180. „Allein in Neudorf waren es schon 100. Das war überwältigend“, sagt Enrico Buchmann vom Harzklub-Zweigverein Neudorf.