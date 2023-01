Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin werden leicht verletzt. Am Auto entsteht Totalschaden.

Bei diesem Unfall in Schielo wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Schielo/MZ - Ein 18-Jähriger und seine 17 Jahre alte Beifahrerin sind Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1.359 in Richtung Schielo leicht verletzt worden.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz am Samstag mitteilte, hat der Fahrer gegen 16 Uhr auf glatter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, so dass das Auto von der Fahrbahn abkam, sich auf das Dach drehte und im Straßengraben zum Liegen kam.

Die beiden Insassen wurden dabei verletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden.