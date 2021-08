12.000 Euro für Projekte von Bürgerstiftung für Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Die Bürgerstiftung für Quedlinburg schüttet in diesem Jahr 12.185,24 Euro aus und fördert mit diesem Geld neun Projekte.

Das haben Vorstand und Kuratorium der Stiftung gemeinsam beschlossen. Grundlage dafür waren die Anträge, die bei der Stiftung eingereicht wurden, erklärten Vorstandsvorsitzender Rainer Wissing und Kuratoriumsvorsitzender Peter Stentzel. Teils seien die Anträge durch Vereine und Einrichtungen selbst eingereicht worden, teils hätten Kuratoriums- und Vorstandsmitglieder Kenntnis von Projekten gehabt und deren Träger dazu aufgefordert, sagt Rainer Wissing.

In sozialen Medien geworben

In diesem Jahr sei noch einmal besonders über die sozialen Medien geworben worden, Anträge zu stellen. „Wir sind immer bemüht, keinen Antragsteller außen vor zu lassen“, so der Vorstandsvorsitzende. Wobei in diesem Jahr besonderes Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk in Quedlinburg gelegt worden sei. Daher sei entschieden worden, sieben Projekte mit jeweils 1.000 Euro zu fördern und die verbleibende Summe auf die Fördervereine von Feuerwehr und THW aufzuteilen.

Unterstützt werden so Kultur, Sport, Integration und soziale Projekte in der Stadt. Zu denen, die die Bürgerstiftung mit 1.000 Euro unterstützt, gehört das Tanzensemble der TSG GutsMuths, das in diesem Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann. In den vergangenen Monaten wurde online trainiert, die Choreografien sollen nun weiter- und zum Jahresende die Jubiläumsgala durchgeführt werden. Dafür sollen neue Kostüme gekauft werden.

Jugendliche als Dramatiker bei Harzmovienale

Unterstützt wird die dritte Harzmovienale. Für das Kurzfilmfestival, das am 14. August stattfinden soll, sind bereits zahlreiche Beiträge aus ganz Deutschland eingereicht worden – von Profis, Amateuren und auch Schulklassen aus der Region. Ebenfalls mit 1.000 Euro gefördert wird das Theaterprojekt Klangspiel für Kinder und Jugendliche, das zum siebten Mal stattfinden soll. Ziel des Projektes ist es, mit etwa 15 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren im Rahmen eines Workshops nach Ideen der Jugendlichen ein kleines Theaterstück zu erarbeiten, zu proben und zur Aufführung zu bringen. Träger beider Projekte ist der Dachverein Reichenstraße.

Finanzielle Hilfe erhält auch der Verein „Bühne7“ dabei, seine Spielstätte an den neuen, durch die Pandemie entstandenen Anforderungen an ein Theater auszurichten. So sollen unter anderem ein Mobiles Luftreinigungssystem gekauft und Beleuchtung und Mikrofontechnik an die umgebaute, nun verdoppelte Veranstaltungsfläche angepasst werden.

Bei wegen der Pandemie erforderlichen Umbauarbeiten unterstützt die Bürgerstiftung auch die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg. Sie hat auf dem Gelände in der Stresemannstraße in einer Sporthalle einen weiteren Werkstätten-Arbeitsbereich eingerichtet und dafür umfangreiche Sanierungsarbeiten in dem Gebäude durchgeführt. Mit 1.000 Euro unterstützt wird auch das Host-Town-Harz-Projekt: Gemeinsam mit Partnern der Region wollen die Städte Quedlinburg und Thale eine Länderdelegation der Teilnehmer der Special Olympics World Games für Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die 2023 in Berlin stattfinden, zu einem viertägigen Besuchsprogramm empfangen. Beschlossen haben Vorstand und Kuratorium auch eine Zuwendung für den Hospizverein Geborgenheit. Dieser möchte das inzwischen zehn Jahre bestehende Harz-Hospiz in Quedlinburg dabei unterstützen, Einrichtungsgegenstände auszutauschen, beispielsweise Relaxsessel zu kaufen. Auch hier hilft die Bürgerstiftung mit 1.000 Euro. Jeweils 2.592,62 Euro erhalten der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg und die Vereinigung der Freunde und Förderer des THW Quedlinburg. Der Feuerwehrverein wird beim Kauf von Kleidung, Helmen, Handschuhen und kindgerechter Ausrüstung für die zu Jahresbeginn gegründete Kinderfeuerwehr Quedlinburg unterstützt. Beim THW soll eine Minigruppe für Sechs- bis Neunjährige eingerichtet werden; die Stiftung unterstützt den Helferverein dabei, Beschäftigungsmaterial und kindgerechtes Werkzeug zu erwerben. Stifter-Spenden und Erträge

Stifter-Spenden und Erträge

In die mehr als 12.000 Euro, die jetzt ausgeschüttet werden konnten, sind Spenden eingeflossen, die mit den Stifterweg-Medaillen verbunden waren. Hinzu kommen Erträge durch das Stiftungsvermögen. „Wir haben unsere Anlagestruktur geändert und 300.000 Euro in Fonds angelegt“, erklärt Rainer Wissing. Eingeflossen ist auch eine Kapitalertragssteuererstattung im Zusammenhang mit dem Erbe, das dem Stiftungsvermögen zugedacht worden war. Wie Peter Stentzel hinzufügt, seien Kuratorium und Vorstand am Überlegen, eine neue Förderrichtlinie zu erarbeiten, mit der auch abgefragt werde, ob und welche Unterstützung es bereits durch Dritte gebe. „Wir wollen auch einen neuen Flyer entwickeln und unsere Homepage überarbeiten.“