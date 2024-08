Rolf Peters aus Quedlinburg im Harz hat seinen 100. Geburtstag gefeiert. Was der gelernte Tischler berichtet.

100. Geburtstag in Quedlinburg: Was Jubilar mit Disko-Keller verbindet

Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch überbringt Rolf Peters, der am Dienstag seinen 100. Geburstag gefeiert hat, auch die Glückwünsche des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt.

Quedlinburg/MZ. - „Es ist schön, wenn man Menschen daran erinnert, etwas erreicht zu haben, was nicht viele erreicht haben“, sagt Rolf Peters mit einem Schmunzeln, als ihm Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) am Dienstag zum Geburtstag gratuliert. Einem besonderen Geburtstag: Denn Rolf Peters ist am Dienstag, 6. August, 100 Jahre alt geworden.