ZWK-Kicker holt sich die 50 Euro

Wahl-Berliner Lukas Eckardt schaut nur noch an den Wochenenden manchmal in der Heimat vorbei.

Naumburg - Lukas Eckardt aus Memleben hat die zwölfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 25-jährige Kreisoberliga-Kicker des FC ZWK Nebra kam wie der Lauchaer Jörg Wege auf 15 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Eckardt, der in Bad Bibra eine Ausbildung zum Speditionskaufmann abgeschlossen hat, lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin, wo er seit einem Monat für einen Online-Shop im Bereich Industrie und Handwerk tätig ist. „Wenn es die Zeit erlaubt, komme ich an den Wochenenden nach Hause und spiele dann auch Fußball“, berichtet der Memlebener, der vor fünf Jahren schon mal Tippspiel-Gesamtsieger geworden ist. Am vergangenen Sonnabend lief er zum Beispiel für die ZWK-Reserve in der hiesigen Kreisliga auf und erreichte mit ihr ein 2:2 gegen Balgstädt/Laucha II.

In der Gesamteinzelwertung unseres Tippspiels hat Juliane Gorn indes die Führung von Paul Riebel zurückerobert. (tok)

Resultate/Lukas Eckardts Tipps:

SC Naumburg - RW Weißenfels 1:2/0:1

FC RSK Freyburg - SV Burgwerben 2:1/1:1

Großgrimma - Herrengosserstedt 0:2/0:2

Baumersrodaer SV - Freyburg II 2:0/3:1

SC Naumburg III - SG ZW Karsdorf 3:0/3:0

Reinsdorfer SV - SV Mertendorf II 4:0/4:0

Naumburg II - Lossa/Rastenberg 0:0/2:0

BW Bad Kösen - TSV Tröglitz 7:0/3:0

FC ZWK Nebra - SV Kretzschau 5:0/2:0

GG Osterfeld - SV Mertendorf 1:3/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Juliane Gorn (Freyburg) 114

2. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 112

3. Pascal Heinemann (Naumburg) 111

3. Matthias Frank (Gleina) 111

3. Paul Riebel (Löbitz) 111

6. Axel Böttger (Wetzendorf) 110

6. Frank Kralowetz (Naumburg) 110

6. Thomas Stichling (Karsdorf) 110

6. Stefanie Paloch (Laucha) 110

10. Stephan Lifzik (Mertendorf) 108

10. Stefan Bärhold (Lossa) 108

Beste Mannschaft der zwölften Runde war „lillifee“ - das sind Fabienne, Ines und Heiko Richter aus Hassenhausen - mit 13,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtteamwertung bleiben „Frauenpower“ (Juliane und Kathrin Gorn aus Freyburg/Memleben) mit nunmehr 105,0 Zählern.

