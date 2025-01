Naumburg. - Als Wolf sorgte Leonard Wollner im 2024er-Weihnachtsmärchen des Theater Naumburg für helle Aufregung. Die Mädchen und Jungen wollten Rotkäppchen um jeden Preis vor dem bösen Wolf schützen. Mit seiner Schauspielerkollegin begeisterte er aber auch das ältere Publikum in der Adventszeit. Der dicht gefüllte Spielplan spielte ihm aber in die Hände. An seinem Geburtstag konnte er nämlich bei seiner Familie in Bayern sein. Am 13. Dezember – einem Freitag – feierte er seinen 25. Geburtstag. „Das hatte ich schon einmal und jeweils ist nichts Schlimmes passiert“, sagt er augenzwinkernd. Die 13 sei tatsächlich seine Lieblingszahl und verfolge ihn überallhin. Mit der 13 auf dem Basketballtrikot hat er als Jugendlicher richtig gut gespielt. Ob’s an der 13 lag? Damals trainierte er dreimal die Woche beim VfL Treuchtlingen in Bayern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.