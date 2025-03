Nicht nur Jugendhäuser auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen halten einen bunten „Korb“ an Aktionen bereitet. Was so los ist in und um Naumburg und darüber hinaus.

Naumburg - Auf gleich zwei Wochen Ferien rund um das Osterfest können sich Schülerinnen und Schüler freuen. Jugendhäuser und Kultureinrichtungen halten in dieser Zeit einige Angebote bereit. Jugendzentrum „Otto“ in Naumburg: Den Start macht am Mittwoch, 9. April, ein Ausflug ins Cineplex-Kino. Treff ist um 9.30 Uhr. Am Donnerstag, 10. April, können Kinder ab sieben Jahren in einem Trommel-Workshop ihre musikalischen Fähigkeiten entdecken. Der Kurs findet jeweils von 10 bis 13.30 Uhr statt. Teilnehmer zahlen fünf Euro, in denen auch ein Mittagessen enthalten ist; Anmeldung bis zum 4. April. Am Freitag, 11. April, heißt es von 16 bis 21 Uhr „Luftpiraten im Visier: Ein Abenteuer mit Mut und List“. Angesprochen sind Abenteurer ab zwölf Jahren. Fünf Euro kostet der Fantasy-Spaß. Anmeldung bis zum 8. April.

Jugendzentrum Otto Naumburg lädt zum Bowling ins „Euroville“

Am Montag, 14. April, geht es im „Euroville“ sportlich zu. Von 14 bis 18 Uhr können Kinder ab sieben Jahren klettern und bowlen. Kosten: acht Euro. Anmeldung bis zum 3. April. Zu einer Osterbastelwerkstatt wird am 15. April von 11 bis 15 Uhr eingeladen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sieben Jahren. Für sechs Euro können die Teilnehmer Geschenke und Dekorationen für das Osterfest basteln oder gießen. Anmeldung bis zum 10. April. Ans Osterbrotbacken geht es Gründonnerstag, 17. April. Willkommen sind Kinder ab sieben Jahren die von 15 bis 17.30 Uhr und für nur drei Euro ihre Backkünste unter Beweis stellen können. Anmeldung bis 15. April.Infos und Anmeldung unter 03445/202163 oder 0177/1857406 sowie vor Ort in der Poststraße 31

Jugendhaus Fischgasse Naumburg bietet Kino

Jugendhaus „Fischgasse“ in Naumburg: Am Montag, 7. April, wird im Jugendhaus von 10 bis 12 Uhr ein Tamburin und ein Windspiel gebaut; drei Euro Teilnehmerbeitrag. Zur Osterbäckerei wird am Mittwoch, 9. April, von 10 bis 12 eingeladen; die Kosten betragen zwei Euro. Bunte Frühlingsblumen aus verschiedenen Materialien werden Freitag, 11. April, ab 10 Uhr gestaltet. Teilnehmer zahlen einen Euro. Österliches wird am Montag, 14. April von 10 bis 12 Uhr kreiert; Kosten zwei Euro. Am Mittwoch, 16. April, geht es ins Kino. Treffpunkt und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. Kosten: vier Euro. „An den anderen Ferientagen gibt es das freiwillige Lernangebot nach individueller Absprache“, so Hausleiterin Beate Röder. Anmeldungen zu allein Aktivitäten bis eine Woche vor dem Termin. Weitere Infos und Anmeldung unter 0179/6029219 oder per Mail an: [email protected]

Viel Action am und im Welterbe Naumburger Dom

Naumburger Dom: Auch die Vereinigten Domstifter haben wieder ein Ferienprogramm gestrickt mit folgenden Aktionen: Montag, 7. April, „Es werde Licht. Kreative Kerzengestaltung“ (Kosten: sieben Euro); Mittwoch, 9. April, „Kunterbunter Scherbenhaufen“ (Kosten: acht Euro); Freitag, 11. April, „Schmück dich wie ein Stifter“ (Kosten: acht Euro); Montag, 14. April, „Botanik in Stein“ (Kosten: acht Euro) und Mittwoch, 16. April, „Wollige Ostern. Schaf trifft Dom“ (Kosten: sechs Euro). Alle Aktionen finden in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung beim Besucherservice ist unbedingt erforderlich. Zudem stehen in den Ferien an jedem Donnerstag sowie in den Monaten April bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat jeweils ab 14 Uhr Kinderführungen auf dem Programm, teilen die Vereinigten Domstifter in ihrer Ankündigung mit. Näheres und Anmeldung telefonisch unter 03445/2301133 oder Mail an: [email protected]

Kinderkemenate auf Schloss Neuenburg und Erlebnispark Memleben laden ein

Schloss Neuenburg in Freyburg:Die Kinderkemenate auf Schloss Neuenburg lädt am 8., 10., 15. und 17. April jeweils ab 14 Uhr zum Ferienangebot „Zwischen teuflischem Plan und einem Sprung ins kalte Wasser“ ein. Während einer Zeitreise lernen die Kinder die Geschichte der Neuenburg kennen. Teilnahme nur auf Voranmeldung. Infos und Anmeldung telefonisch unter: 034464/35541. Näheres online: www.schloss-neuenburg.deErlebnispark Memleben: An den Osterfeiertagen, 20. und 21. April, gibt es Osteraktionen für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen eine Osterolympiade, Kaninchenvorführungen mit Kanin-Hop sowie Spaß mit den Clowns Hop und Hopsi. Auch der Osterhase hat seinen Besuch angemeldet. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr, Einlass bis 15 Uhr.Alle Informationen online unter: www.erlebnispark-memleben.de

Spannendes im Museum Kloster Memleben und im Mehrgenerationenhaus Karsdorf-Wetzendorf

Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben: „Erleuchtung in Farben – Buchmalerei in der klösterlichen Schreibstube“ heißt ein Ferienangebot am Dienstag, 8. April, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Kloster Memleben. Anmeldung bis 17 Uhr am Vortag unter 034672/60274 oder Mail an: [email protected]Mehrgenerationenhaus Karsdorf in Wetzendorf: In der Gemeinde Karsdorf geht es am Freitag, 4. April, ab 15 Uhr auf große Eierbetteltour. Im vergangenen Jahr konnten sage und schreibe 3.115 Eier eingesammelt werden. Die Eier werden dann für den Ostermarkt versteckt, zu dem in diesem Jahr für Sonntag, 13. April, von 14 bis 18 Uhr am Mehrgenerationenhaus in Wetzendorf eingeladen wird. Neben der Ostereiersuche und dem Markt sind Kultur und Animation geplant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In die Osterbackstube laden das Jugendzentrum „Otto“ und das Jugendhaus „Fischgasse“ ein. Mit der Kinderdombauhütte lässt sich der Naumburger Dom unter verschiedenen Themen entdecken. (Foto: Falko Matte)

Süße Hefezöpfe gehören für viele Menschen zum Osterfest dazu. (Foto: Bäckerzentralverband)

Ausflugstipps für Tour nach Thüringen: Holzmarkt und Phyletisches Museum in Jena

In Jena findet am Samstag, 5. April, von 8 bis 18 Uhr der traditionelle Holzmarkt statt – mit Angeboten für die ganze Familie und Mitmachaktionen für Kinder. Das Phyletische Museum, Vor dem Neutor 1, in Jena lädt am Dienstag, 8. April, ab 10 Uhr sowie am Mittwoch, 9. April, ab 11 Uhr zur Ferienaktion „OhwEI! Welches Tier gehört bloß zu welchem Ei?“. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs bis elf Jahren. Sie erfahren wie unterschiedlich ihre Formen und Farben Eier sein können, wie ein Ei überhaupt aufgebaut ist, welches Tier das Größte legt und vieles mehr. Drei Euro sind zu zahlen für Eintritt und Material. Das Zeiss-Planetarium in Jena hat gleich mehrere Angebote für Kinder im Programm. So am Montag, 7. April, ab 13 Uhr das Musical „Der Notenbaum“; am Dienstag, 8. April, heißt es ab 11.30 Uhr „Die Olchis – Das große Weltraumabenteuer“; am Mittwoch, 9. April, ab 16 Uhr „Dinosaurier – Sind sie wirklich ausgestorben?“ und am Freitag, 11. April, ab 10 Uhr „Das Geheimnis der Bäume“.