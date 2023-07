Nach einer Tätlichkeit am Samstagabend vor einem Einkaufsmarkt in Naumburg hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kriminalität in Naumburg

Nach einem versuchten Raum mit gefährlicher Körperverletzung am Sonnabend in Naumburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Naumburg/ag - Nach einem versuchten Raub mit gefährlicher Körperverletzung vor einem Einkaufsmarkt in der Weißenfelser Straße von Naumburg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Außerdem sucht sie Zeugen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich am Sonnabend gegen 19.15 Uhr zunächst ein noch bislang unbekannter Täter vor dem Markt mit einem Bolzenschneider an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen gemacht.

Als der Besitzer ihn aufforderte, dies zu unterlassen, sei ein zweiter Täter hinzugekommen. Beide attackierten den 42-jährigen Fahrradbesitzer, der verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig. Auch in Besitz des Rades gelangte das Duo nicht.

Zeugen beschrieben den mit dem Bolzenschneider tätig gewesenen Mann als etwa 30-jährigen Südländer mit dunklem Haar, kurzem Bart und grauer Kleidung. Auch der zweite Verdächtige sei ein etwa 30-jähriger Südländer.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Burgenlandkreis oder unter 03443/28 22 93 zu melden.