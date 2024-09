Ein 14 und ein 15 Jahre alter Junge beleidigen und bedrohen am Freitag, 13. September 2024, gegen 21 Uhr auf dem Naumburger Marktplatz zwei jugendliche Mädchen. Polizei appelliert an Eltern, ihre Kinder über den verantwortungsvollen Umgang mit Waffennachbildungen aufzuklären.

Naumburg/NT. - Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen durch zwei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden am Freitag, 13. September 2024, gegen 21.05 Uhr zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren auf dem Naumburger Marktplatz. Dabei setzten die Jungen eine Softairwaffe ein, die eine Nachbildung einer echten Schusswaffe darstellt und bei einer Anwendung Plastikprojektile verschießen würde, teilt die Polizei mit. Die Softairwaffe wurde durch die Polizei sichergestellt, und die Jungen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wurde eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt, um sie auf die Schwere ihrer Handlungen und die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen hinzuweisen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den Vorfall unter anderem auf Verstöße gegen das Waffenrecht sowie mögliche weitere Straftatbestände, wie Bedrohung und Nötigung. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand körperlich verletzt.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Erziehungsberechtigte, ihre Kinder über den verantwortungsvollen Umgang mit Nachbildungen von Waffen aufzuklären. Solche Waffen können durch ihr realistisches Erscheinungsbild Angst und Schrecken verbreiten und sind in vielen Situationen rechtlich problematisch.