Wenige Stimmberechtigte nutzten am Wahlsonntag in Wethau und Schönburg die Gelegenheit, ihre Meinung zu der Verkehrsplanung im Wethau-, Kroppen- und Nautschketal kundzutun.

Bundesstraße B180/B87 durch Wethau: täglich rollt der VErkehr. Zur geplanten Ortsumgehung Wethau fand in zwei betroffenen Gemeinden je eine Bürgerbefragung statt. Die Beteiligung war mäßig.

Osterfeld - Ein Stimmungsbild, wie die Wethauer und Schönburger zu der geplanten Ortsumgehung (OU) Wethau samt der vorgeschlagenen Streckenvarianten und Brückenbauwerken stehen, holten beide Gemeinden während des vergangenen Wahlsonntags ein (wir berichteten). Inzwischen wurden die Fragebögen von der Gemeindewahlleitung ausgewertet. Fazit: In Wethau wie in Schönburg stößt die gegenwärtige OU-Planung auf Ablehnung – zumindest unter jenen, die sich an der Befragung beteiligten. Und das waren, wie auch bei der parallel stattgefundenen VG-Bürgermeisterwahl (wir berichteten), weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten.