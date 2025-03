Bei einem Verkehrsunfall in Wetzendorf kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Radfahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Verkehrsunfall in Wetzendorf

Nach einem Unfall musste am Donnerstag in Wetzendorf ein schwer verletzter Radfahrer medizinisch behandelt werden.

Wetzendorf/cm - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr in der Poststraße in Wetzendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein Auto mit einem Radfahrer zusammen, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 37-jährigen Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Im Krankenhaus wurden deshalb nicht nur die Verletzungen des Mannes behandelt, eine Blutprobe musste er auch abgeben.