Zurück in der Spur: HCB-Frauen für eine Nacht Tabellenführer

Michelle Paluszkiewicz war für die Burgenland-Frauen auch gegen Gräfenhainichen mal wieder die treffsicherste Werferin. Neunmal, davon zweifach von der Sieben-Meter-Marke, war sie am Sonnabend in Plotha erfolgreich.

Plotha - „Das war genau die Reaktion, die wir von der Mannschaft nach der Heimniederlage eine Woche zuvor und dem Remis im Hinspiel in Gräfenhainichen erwartet hatten“, freute sich Sascha Meiner. Der Coach der HCB-Frauen lobte sein Team nach dem souveränen 31:25-Erfolg in den Play-offs der Mitteldeutschen Oberliga am Samstagabend in Plotha gegen die BSG Aktivist vor allem für die wiedergewonnene Sicherheit beim Torabschluss sowie die Stabilität in der Abwehr.

HCB-Trainer Sascha Meiner schwört seine Spielerinnen ein. (Foto: Torsten Biel)

Nur zweimal, gleich zu Beginn, lagen die Gastgeberinnen zurück. Schon im Laufe der ersten Halbzeit warfen sie dann eine beruhigende Fünf-Tore-Führung heraus, die sie im weiteren Verlauf ganz sicher verwalteten. Ihr Comeback nach einem in der Saisonvorbereitung zugezogenen Achillessehnenriss und damit auch ihren späten Einstand in dieses Spieljahr feierte Marie Knappe, die im vergangenen Sommer zum HCB zurückgekehrt war. „Mit ihr haben wir jetzt mehr Alternativen im Rückraum“, so Meiner. Und auch Johanna Stein meldete sich im Team der Burgenländerinnen erfolgreich zurück; sie verlieht der Defensive mehr Sicherheit, wie der Trainer meinte. Die mit nunmehr 9:3 Zählern zurückeroberte Tabellenführung im Kampf um die Mitteldeutsche Meisterschaft mussten die HCB-Frauen jedoch keine 24 Stunden später wieder an den TSV Niederndodeleben abgeben, der sich im Verfolgerduell klar mit 30:18 gegen den Dessau-Roßlauer HC durchsetzte und nun bei 10:4 Punkten steht. Somit kommt es am 19. Juni in Niederndodeleben zum Titel-Showdown.

Mitteldeutsche Oberliga, Play-offs, Frauen: HC Burgenland - Aktivist Gräfenhainichen 31:25 (17:12). HCB: Wiebke Detjen, Maria Pfüller; Lena John 1, Johanna Stein, Lea Guderian 6, Sandra Kube 4, Jasmin Heinz 1, Michelle Paluszkiewicz 9/2, Lea Schönefeld 2, Patrizia Sturm 3, Carmen Ringler 2, Marie Knappe 1, Celine Knorr, Anne Löbnitz 2 - Siebenmeter: HCB 2/2, Gräfenhainichen 2/1; Zeitstrafen: HCB 4, Gräfenhainichen 3.

Die zweite Männermannschaft des HCB hat sich am Sonntagabend durch den 42:19-Kantersieg gegen den Tabellenneunten HSV Magdeburg eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Beste Werfer waren Paul Zänker mit acht sowie Laurenz Kröber und Bastian Pohl mit jeweils sechs Treffern. Das Team von Marcus Deibicht, Kevin Lang und Sebastian Enke verließ damit vorerst die Abstiegszone der Sachsen-Anhalt-Liga. Ihre beiden noch ausstehenden Partien bestreiten die Burgenländer gegen hinter ihnen platzierte Teams: am 11. Juni bei der HSG Wolfen sowie am 12. Juni bei Schlusslicht Post SV Magdeburg.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - HSV Magdeburg 42:19 (20:9). HCB II spielte mit: Max Knoblauch, Marius Göbner; Kenny Dober 4, Tom-Erik Röhrborn 1, Marcus Födisch 5, Stephan Fichtner 2, Mirco Fritzsche 3, Marek Hnidàk 4, Bastian Pohl 6, Stefan Wallis, Sebastian Enke 2, Laurenz Kröber 6, Paul Zänker 8/4, Martin Tillmann 1 - Siebenmeter: HCB II 5/4, HSV 2/2; Zeitstrafen: HCB II 1, HSV 2.