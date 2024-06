Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Sie ist ein Magnet, der an Wirkkraft zunimmt: die berühmte Hildebrandt-Orgel in der Naumburger Wenzelskirche. Über 15.000 Besucher zog es während der Konzertsaison 2023 in die Stadtkirche mit dem einst von Bach mitkonzipierten und abgenommenen Instrument. Das sei angesichts der Nachwirkungen der Corona-Zeit auch noch im vergangenen Jahr „ein extrem tolles und vielversprechendes Ergebnis, das den Trend bestätigt, dass es ein zunehmendes Interesse aus dem internationalen Kontext gibt“, so Wenzelsorganist Nicolas Berndt. Fast wöchentlich erhalte er Anfragen von Reisegruppen oder Einzelpersonen wie aus den USA, die dieses Instrument erleben oder auch spielen wollen.