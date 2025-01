In der Freitagausgabe rief der „Wenzel“ in seiner täglichen Glosse zu einer Suche auf. Ein sechsjähriger Junge hatte am 29. Dezember seinen Teddy verloren. 72-jähriger Finder meldet sich daraufhin bei der Zeitung.

Suchaufruf in Zeitung hat Erfolg

Teddy ist wieder da. Hier wartet er noch in der Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle auf Hugo, seinen besten Freund.

Naumburg/cm - Hugo ist wieder glücklich. Tagelang hat er seinen besten Freund vermisst: einen Steiff-Bären, der – ojemine – am 29. Dezember verloren ging. „Wir haben überall gesucht“, erzählt Hugos Mutter Christiane Sturm. In der Facebook-Gruppe „Naumburg - aktuell“ erschien eine „Vermisstenmeldung“. Auch der Wenzel von Tageblatt/MZ rief in der Freitagausgabe zur Suche auf.

Und just diese wenigen Zeilen nebst Bild las Frank Möhrstädt, der den Teddy am Jahresende auf dem Fußweg nahe dem Naumburger Bio-Markt entdeckt hatte. „Ich habe die Zeitung von der Nachbarin erhalten, den Beitrag gesehen und dachte, den kennst Du doch“, erzählt der 72-Jährige. „Nachdem ich den Teddy gefunden hatte, habe ich in der Gegend nach Aushängen geschaut, aber nichts gesehen“.

Am Freitagnachmittag brachte er den Teddy in die Geschäftsstelle, wenig später konnten Hugo und seine Mutter das knuffige Stofftier mit dem bekannten Knopf im Ohr abholen, das in seiner bereits fünfjährigen Freundschaft mit dem Kind schon einiges erlebte: Er flog nach Mallorca, hat die Nordsee gesehen. Übrigens hat Teddy noch einen „Artgenossen“. Für Hugos kleine Schwester gab es ebenfalls zum ersten Geburtstag einen Steiff-Bären als Geschenk – angeregt vom großen Bruder.

Seit mehr als 120 Jahren produziert Steiff, benannt nach Unternehmensgründerin Margarete Steiff, Teddybären. Das Original wurde 1903 auf der Leipziger Spielwarenmesse präsentiert.