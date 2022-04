Ziegler und Schüler neue Bürgermeister in Balgstädt und Gleina

In fünf Gemeinden in der Verbandsgemeinde Unstruttal wurde gewählt. Mänicke, Panse und Scheschinski bestimmen weiterhin die Geschicke in Freyburg, Goseck und Nebra.

In fünf Gemeinden im Unstruttal wurden am Sonntag die Bürger zur Wahlurne gerufen.

Freyburg/Nebra - In zwei von fünf Gemeinden der Verbandsgemeinde Unstruttal werden fortan neue Bürgermeister die Geschicke der jeweiligen Kommune lenken. In Gleina tritt Florian Schüler die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Gerd Blankenburg an. Er konnte sich laut vorläufigem Wahlergebnis deutlich mit 79,96 Prozent der Stimmen gegen Stefan Schönhardt (20,04 Prozent) durchsetzen. Auch in Balgstädt gibt es einen Wechsel an der Spitze, da Arno Krause, ebenfalls seit vielen Jahren im Amt, sich nicht mehr zur Wahl stellte. Auf ihn folgt nun Gabriele Ziegler, die 55,83 Prozent auf sich vereinte und gegen ihren Mitbewerber Klaus-Dieter Zwickirsch (44,17 Prozent) gewann.

In Freyburg wird Udo Mänicke weitere sieben Jahre das Bürgermeister-Amt bekleiden. Er erhielt 58,64 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Matthias Tumat 41,36 Prozent. In der Gemeinde Goseck blieb eine mögliche Stichwahl aus: Der amtierende Bürgermeister Hilmar Panse holte 68,73 Prozent der Stimmen vor seinen beiden Herausforderern Paul Krümmling (27,27 Prozent) und Torsten Kahl (vier Prozent). Klar war hingegen vorab der Ausgang in Nebra, da nur Amtsinhaberin Antje Scheschinski angetreten war. Die Lehrerin im Ruhestand erhielt 493 gültige Stimmen bei 78 ungültigen Stimmen.

In der Wahlbeteiligung gab es große Unterschiede, sie betrug in Nebra nur 22 Prozent, 64,3 Prozent hingegen in Goseck. Laut der Verwaltung der VG kam es am Wahltag zu keinerlei Vorkommnissen. Insgesamt waren 9.384 Bürger zur Wahl aufgerufen. In Laucha und Karsdorf werden erst 2024 beziehungsweise 2026 die Bürgermeister bestimmt.