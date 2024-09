Am Mittwochabend sieht ein aufmerksamer Zeuge in der Weißenfelser Straße in Naumburg einen Mann mit einem Küchenmesser. Wie die Polizei den Vorfall einschätzt.

Naumburg/tra - Einem aufmerksamen Zeugen ist in der Weißenfelser Straße in Naumburg am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr ein Mann aufgefallen, der mit einem Messer unterwegs war. Da sich der Zeuge nicht sicher sein konnte, was der Mann vorhatte, informierte er die Polizei.

Diese konnte bei dem 31-Jährigen tatsächlich ein Küchenmesser auffinden. Jedoch ist es zu keinerlei strafbaren Handlungen gekommen, heißt es im Polizeibericht. Warum der Mann das Messer nicht in seinem Rucksack verstaut hatte, sondern in der Hand hielt, ist nicht bekannt. Es habe laut Polizei jedoch zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.