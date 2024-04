Auf Schloss Neuenburg in Freyburg sind am ersten Wochenende im Mai Ritter und Gaukler zu erleben. Was zum Mittelalterspektakel so alles auf dem Programm steht.

Freyburg/cm - Auf der Neuenburg in Freyburg sind die Ritter los: Das erste Maiwochenende steht ganz im Zeichen des Mittelalters. Ein großer Markt versammelt etwa 50 Stände. Auf mehreren Bühnen und Aktionsflächen wird für Musik- und Gaukeleiprogramm gesorgt, teilt die Mittelalteragentur „Sündenfrei“ aus dem sächsischen Torgau als Veranstalter in ihrer Ankündigung mit.

Zu erleben sind die Spielleute „Wohlgemut“ aus Berlin, das Duo „Confilius“ mit Musik und Gaukelei, der Hochseilartist aus Österreich Walter von der Heide, Meistergaukler Lupus, dazu die Spielmänner „Compagnia Chaotica“ und der Scharfrichter „Lutz der Enterbte“ mit seiner Wasserguillotine. Geöffnet hat das Mittelalterspektakel am Sonnabend, 4. Mai, von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 19 Uhr. Am Bergfried „Dicker Wilhelm“ findet an beiden Tagen jeweils ab 13 und ab 16.30 Uhr ein Ritterturnier statt. Am Sonnabend, 4. Mai, wird ab 20.30 Uhr die Reitshow „Wenn Pferde mit dem Feuer tanzen“ gezeigt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Erwachsene zahlen 13 Euro Eintritt, in einem historischen Gewand nur zehn Euro. Für ein Kind sind sechs Euro zu entrichten. Schwerbehinderte Gäste dürfen eine Begleitperson kostenlos mitbringen. Hunde an der Leine sind gestattet. Parkplätze direkt neben dem Gelände sind ausgewiesen, teilt der Veranstalter mit.